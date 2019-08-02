شكرا لقرائتكم خبر عن تغطية الطرح الخاص لشركة «فورى» 15.9 مرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال بنك استثمار هيرميس، إن الطرح الخاص لشركة فورى لخدمات المدفوعات الإلكترونية تم إغلاقه أمس الأول، بمعدل تغطية 15.9 مرة، بقيمة 7.1 مليار جنيه، معتبرة الطرح ناجحًا.

وأشار «هيرميس» إلى أن سعر السهم فى الطرح الخاص 6.46 جنيه، واستحوذت 3 مؤسسات هى: صندوق أكتيس للاستثمار المباشر، بنك مصر، البنك الأهلى، على حصة المستثمرين الاستراتيجيين بـ21.2% منه، بـ149.9 مليون سهم، وتم توزيع بقية نسبة الطرح الخاصة البالغة 9.8% بـ69.3 مليون سهم لمؤسسات، وأفراد ذات ملاءة مالية مرتفعة، وفقًا لبيان صدر عن هيرميس، مدير الطرح.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، أعلنت الأسبوع الماضى عدم ممانعتها على نشرة طرح شركة «فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية»، لبيع 254.6 مليون سهم تمثل 36 % من أسهم الشركة والمملوكة لأحد مساهميها والمعدة على مسؤولية الممثل القانونى للشركة والمستشار المالى والقانونى، وذلك عن طريق الطرح فى السوق الثانوية «خارج المقصورة».