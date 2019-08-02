شكرا لقرائتكم خبر عن «حرس الحدود» تضبط 18 قنبلة و20 دانة وتدمر فتحتى نفق بسيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت قوات حرس الحدود، خلال يوليو الماضى، من اكتشاف وتدمير فتحتى نفق جديدتين على الشريط الحدودى فى محافظة شمال سيناء، بالتعاون مع عناصر المهندسين العسكريين.

وذكر العقيد تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، فى بيان، أمس، نشره على صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك»، أن القوات ضبطت 300 كيلوجرام من مادة اليوريا التى تستخدم فى تصنيع العبوات الناسفة، و1855 كيلوجرامًا من جوهر الحشيش المخدر، و392 ألف قرص من عقار الترامادول والكبتاجون المخدر، و2486 كيلوجرامًا من نبات البانجو، و1250 كيلوجرامًا من بذور البانجو والخشخاش، و6 كيلوجرامات من مادة الهيروين.

وأضاف أنه فى إطار تنفيذ حملات القضاء على الزراعات المخدرة بوسط سيناء، تم ضبط وتدمير 63 مزرعة لنبات البانجو بمساحة تقدر بـ23 فدانًا، وضبط 9 بنادق ومسدس أنواع، وكميات من الذخيرة المختلفة الأعيرة، و18 قنبلة معدة للتفجير، و46 مقذوفًا نصف بوصة، و20 دانة هاون ومدفع، و8 هواتف للاتصال عبر الأقمار الصناعية، و994 جهاز GPS، و12 جهازًا للكشف والتنقيب عن المعادن، و4600 كيلوجرام للحجارة المخلوطة بخام الذهب، و179 ألف قاروصة سجائر مهربة ثبت بالتحليل احتواؤها على مواد مسرطنة.