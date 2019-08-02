شكرا لقرائتكم خبر عن الأقصر تفتح المجازر الحكومية مجانًا لذبح الأضاحى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الدكتور عاطف أحمد على، مدير عام مديرية الطب البيطرى بالأقصر، أنه فى ضوء الاستعداد لعيد الأضحى المبارك، وبناء على تعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، تقرر فتح المجازر الحكومية مجاناً لذبح الأضاحى طوال أيام التشريق على مستوى مدن ومراكز المحافظة، فى وجود أطباء بيطرين متخصصين، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من تجهيز المجازر الحكومية على مستوى المحافظة، وعددها 5، مقسمة إلى مجزر بمدينة الأقصر، ومجزرين بإسنا، ومجزرين بأرمنت، حيث سيتم فتحها حتى أيام التشريق لاستقبال أضاحى المواطنين وبعض من الجمعيات الأهلية على مستوى مدن ومراكز المحافظة، كما أنه تم تشكيل غرفة عمليات بمقر المديرية لتلقى كافة شكاوى المواطنين واستفساراتهم الشرعية والحالة الصحية للأضاحى. وفى نفس السياق، نظمت إدارة الإرشاد بمديرية الطب البيطرى عددا من الندوات التوعوية والإرشادية للأهالى حول اختيار الأضاحى. وأوضحت الدكتورة دنيا همام، مدير عام قسم الإرشاد بمديرية الطب البيطرى، أنه تم النزول إلى الأسواق لتوعية المواطنين بضرورة التعرف على الضحية السليمة وكذلك المصابة بالأمراض بمجرد التعرف على الأعراض الظاهرية للأمراض.

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