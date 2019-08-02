شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الفريق المصري في مسابقة روساتوم الدولي الأول لصيد الأسماك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فاز الفريق المصري المشارك في مسابقة «الصيادين المحترفين»، البطولة الأوروبية الوحيدة متعددة المراحل للصيد بالقوارب- بمشاركة من بنجلاديش والمجر ومصر والهند وتركيا على خليج فنلندا على مقربة من محطة لينينجراد للطاقة النووية، وهو الأكبر في روسيا من حيث السعة المركبة لمحطة طاقة نووية عاملة.

ويشارك الصيادون عبدالملك تماوي وعبدالناصر عبداللطيف وصالح جمعة وغانم رجب في المسابقة بينما يشارك المهندس رضا محمد عضوا في هيئة التحكيم وجميعهم من أهالى محافظة مطروح.

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ويشارك في المهرجان حوالي 20 رياضيًا وممثلًا عن روسيا والدول التي يتم فيها تنفيذ مشاريع روساتوم لبناء محطات الطاقة النووية. وستقام البطولة حصريًا على الأسماك الحية- وبعد وزنها، سيتم إعادة الأسماك إلى المياه مرة أخرى.

ويهدف المهرجان إلى تعزيز التعاون الدولي بين الدول، وكذلك إثبات سلامة قرب محطات الطاقة النووية من النباتات والحيوانات في المسطحات المائية القريبة.

وتتكون هيئة التحكيم من الرياضيين الروس، الفائزين بجوائز مسابقات الصيد الوطنية والإقليمية، فضلاً عن الخبراء الأجانب المستقلين من بينهم مهندس من هيئة الثروة السمكية، وفي نهاية اليوم سيتم عقد حفل توزيع الجوائز الرسمي.

وزار المشاركون في البطولة محطة لينينجراد للطاقة النووية، التي تقع في مدينة سوسنوفي بور. حيث تم تشغيل وحدة الطاقة الأولى في عام 1973، وفي عام 2019، كانت المحطة من أعلى 3 محطات للطاقة النووية في توليد الطاقة في روسيا.