«الصحة النفسية» تطلق حملة «عيد من غيرها» للتوعية بأضرار الإدمان

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت الدكتورة منى عبدالمقصود، الأمين العام لمستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان، إن الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان سوف تطلق حملة (عيد من غيرها) وهى حملة تهدف إلى توعية المجتمع بخطورة الإدمان وأضراره ومحاربة المفاهيم الخاطئة المتعلقة بالتعاطي، ومن أهمها مفهوم ارتباط تعاطي المواد المخدرة بالأعياد والمناسبات الاجتماعية واستبداله بمفهوم الاستمتاع وقضاء أوقات الأعياد بشكل ممتع دون لجوء الشباب إلى هذه المواد.
وأضافت «عبدالمقصود» أن الحملة تهدف أيضا إلى دعم أبطال التعافي من مرض الإدمان تأكيدا على وجود تعاف وعلاج لهذا المرض وعودة اندماج هؤلاء الابطال في المجتمع واستمتاعهم بهذه المناسبات بشكل صحى وتتضمن فعاليات هذه الحملة مجموعة من الندوات التوعوية يقدمها متخصصون في مجال علاج الإدمان من المستشفيات التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بمحافظات القاهرة والإسكندرية والمنيا والمنوفية وأسيوط والدقهلية وذلك بمراكز الشباب والأندية، وبعض هذه الندوات سوف تتم بالتعاون مع الأزهر الشريف.
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