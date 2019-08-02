شكرا لقرائتكم خبر عن المنيا تخصص أرقام هواتف للتواصل مع الطب البيطري في أيام عيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، إن مديرية الطب البيطري أنهت الاستعدادات اللازمة لاستقبال عيد الأضحى المبارك بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين والجهات المعنية من خلال تنفيذ حملات مستمرة للقيام بالتفتيش على اللحوم ومحال الجزارة، مع تكثيف الحملات لمراقبة الأسواق ومتابعة المعروض من اللحوم ومنتجاتها واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

قال الدكتور محمد عثمان، مدير الطب البيطري بالمنيا، إنه تم إنشاء غرفة طوارئ لتلقى الشكاوى والعمل على سرعة حلها من خلال أرقام (2364550- 2364551- 2346522)، واستمرار العمل بالمجازر على مستوى المحافظة وعلى مدار 24 ساعة اعتبارا من اليوم السابق ليوم عيد الأضحى وطوال أيام العيد، وذبح الأضاحى بالمجازر مجانا في أول أيام العيد تيسيرا على المواطنين، بالإضافة لدعم المجازر بعدد من الأطباء وتم إلغاء جميع الإجازات والراحات للأطباء.

وأكد مدير الطب البيطري استمرار الحملات التفتيشية بالتنسيق مع الجهات الأمنية على الأسواق والمطاعم ومحلات الجزارة للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة بهدف تشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم والقضاء على الغش التجاري حرصا على الصالح العام.