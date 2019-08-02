شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التحويلات للكليات المناظرة وغير المناظرة بجامعة المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، أنه بدأت الجمعة التحويلات لطلاب الثانوية العامة لعام 2018، سواء من الكليات المناظرة أو غير المناظرة داخل الجامعة أو خارجها، وذلك شرط حصول الطالب على الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها سنة حصوله على الثانوية العامة، هذا إلى جانب استيفائه الشروط التي تقرها كل كلية، إلى جانب حصوله على الثانوية العامة من محافظة المنيا، كما تطبق المقاصة العلمية على الطلاب المنقولين للفرق الأعلى المناظرة.

وذلك بعد تقديمهم ما يثبت بيان حالتهم بكلياتهم المناظرة بالجامعات الاخرى والمحتوى العلمي للمقررات التي تم دراستها بكلياتهم ويتم تقديمها لإدارة التحويلات المركزية بشؤون الطلاب بجامعة المنيا لتقوم بدورها ورفعها إلى مجالس الكليات المعنية لإجراء المقاصة وإبداء الرأي في تحويل الطلاب.

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وأضافت مرفت مريد، القائم بأعمال مدير عام شؤون الطلاب المركزية، أن الجامعة تقبل طلبات الطلاب الذين استنفدوا سنوات الرسوب وإعادة قيدهم كفرصة أخيرة، وذلك بكل من كليتي الآداب ودار العلوم انتساب، وذلك بشرط الحصول على الحد الأدنى للقبول بالكلية انتساب في سنة حصوله على الثانوية العامة كما يستمر انتسابه للكلية حتى تخرجه.

وفي سياق متصل استمرت معامل جامعة المنيا في استقبال طلاب المرحلة الثانية الناجحين بالثانوية العامة والراغبين في إجراء أعمال التنسيق وتسجيل رغباتهم إلكترونيًا بالجامعة، والتي تستمر أعمالها في أيام العطلات الرسمية يومي الجمعة والسبت وتستمر حتى الأحد الرابع من أغسطس الجاري.

من جانبه أكد د. مصطفى عبدالنبي عبدالرحمن، رئيس جامعة المنيا، أن فرع مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة المنيا استقبل أمس في أول أيام المرحلة الثانية 500 طالب وطالبة مشيرًا إلى أن إخصائيي شؤون التعليم والطلاب يقومون بتوضيح الكليات المتاحة والمتبقية من المرحلة الأولى للطلاب استعدادا لاستيعاب الطلاب الذين سيتم ترشيحهم من مكتب التنسيق الرئيسي بوزارة التربية والتعليم بكليات جامعة المنيا.