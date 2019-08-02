شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. محافظ شمال سيناء يودع حجاج القرعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يقوم اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، السبت، بتوديع حجاج القرعة بشمال سيناء قبل سفرهم إلى الأراضي العربية السعودية لأداء فريضة الحج للعام الجاري.

وأكد المحافظ أن إجمالي عدد حجاج القرعة لهذا العام بلغ ١٤٧ حاجًا وحاجة من مختلف مراكز ومدن المحافظة، مشيرا إلى توفير ٥ سيارات أتوبيس سياحية لنقلهم من العريش إلى مطار القاهرة الدولي لمواصلة طريقهم إلى الأراضي الحجازية.