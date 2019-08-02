شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق ماراثون الدراجات لشباب مدينة طوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق مجموعة شباب بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، الجمعة، ماراثونا لسباق الدراجات تشجيعًا على استخدام الدراجات كوسيلة انتقال داخل المدينة، في إطار تشجيع المبادرات الشبابية الهادفة.

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جاء ذلك بحضور اللواء اشرف صلاح، مساعد مدير الأمن، والعميد فوزى عبدربه، مأمور مركز شرطة طوخ، والدكتور محمد الفيومي، عضو مجلس النواب، والرائد احمد سامى رئيس مباحث المركز، وسمير عمر، نائب رئيس المدينة نائبا عن محمد خيرى، رئيس مركز ومدينة طوخ.

بدأ الماراثون من شارع البطل أحمد عبدالعزيز من أمام الميكنة مروراً بشارع مصرف الحصة إلى شارع بنك اسكندرية ومنه إلى شارع البطل احمد عبدالعزيز حتى مزلقان بلتان والعودة إلى نقطة النهاية عند نادى شباب طوخ .

وتم خلال الماراثون تسليم الفائزين شهادات تقدير وتيشيرتات وتقديم الشكر لكافة المشاركين والمنظمين للماراثون.