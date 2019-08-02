شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة شمال سيناء»: توافر الأدوية وألبان الأطفال تزامنًا مع عيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور طارق شوكة، مدير مديرية الصحة بشمال سيناء، توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وألبان الأطفال بكميات كبيرة تكفى لمدة 6 أشهر على مستوى المحافظة تزامنا مع رفع درجة الاستعداد القصوى بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

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وأشار «شوكة» إلى ضرورة تأمين الاحتياطى الاستراتيجى من الأدوية والمستلزمات الطبية وألبان الأطفال بمراكز الرعاية الصحية نظرا لظروف المحافظة

وشدد على استمرار تنفيذ خطة الوزارة لإصلاح منظومة توافر الدواء والألبان واللقاحات بصفة دائمة بوحدات الرعاية الأساسية.

وأكد قيام مديرية الصحة بالدفع بعدد ٢ سيارة بهما كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية وألبان الاطفال إلى الإدارة الصحية ببئر العبدلتوزيعها على وحدات الرعاية الصحية الأساسية تكفى لمدة ٣ اشهر.

وأضاف فتحي عثمان، مدير مكتب التثقيف والإعلام، أن الحرص على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وألبان الأطفال وتوزيعها على وحدات الرعاية الصحية من خلال الإدارات الصحية بصفة دائمة- يأتي من أجل توفير الجودة أثناء تقديم الخدمة الصحية للمواطن على أرض سيناء مصر الوطن.