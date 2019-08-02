شكرا لقرائتكم خبر عن مواصلة تنفيذ بروتوكول التعاون الطبي بين مستشفى العريش و4 جامعات مصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت 4 جامعات مصرية تنفيذ بروتوكول التعاون الطبى مع مستشفى العريش العام، حيث وصل إلى المستشفى 11 من أساتذة وأعضاء هيئات التدريس من جامعات: القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة، وذلك للنهوض بالخدمة الطبية بالكشف على المرضى وصرف العلاج أو إجراء العمليات الجراحية لهم مجانا، ويتم تحويل الحالات الصعبة إلى المستشفيات الجامعية لاستكمال العلاج أو إجراء العمليات الجراحية .

وأكد الدكتور طارق محمد كامل، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أنهم في مختلف التخصصات، مشيرا إلى أنه سيستمر وصول الأساتذة وأعضاء هيئات التدريس من كليات الطب بالجامعات الأربعة في مختلف التخصصات تباعًا كل أسبوع إلى المحافظة، لإجراء العمليات الجراحية والكشف على المرضى بالمجان.. إلى جانب المحاضرات والتدريب العملى .

وأعلن أن الدفعة الجديدة مستمرة من صباح غد السبت وحتى نهاية الأسبوع القادم، وتضم كلا من :

- الدكتورة: فاطمة عبدالقادر عطية.. أستاذ مناظير وجهاز هضمى في جامعة الأزهر .

- الدكتور: مصطفى عبدالمحسن النويهى.. أستاذ جراحة قلب وصدر في جامعة الزقازيق .

- الدكتور: أحمد حمدى عبدالمنعم.. مدرس جراحة مخ وأعصاب في جامعة القاهرة .

- الدكتور: تامر محمد محمود الشهيدى.. مدرس جراحة عامة في جامعة الزقازيق .

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- الدكتور: محمود عبده ياسين أحمد.. مدرس جراحة عامة في جامعة الزقازيق .

- الدكتور: عمرو على عبدالسميع حسانين.. مدرس مساعد جراحة مخ وأعصاب في جامعة القاهرة .

- الدكتور: خالد محمد فكرى صالح.. مدرس مساعد أوعية دموية في جامعة القاهرة .

- الدكتور: محمد حامد عبدالرحيم السيد.. مدرس مساعد جراحة التجميل في جامعة الزقازيق .

- الدكتور: ايهاب صبرى على أحمد الألفى.. مدرس مساعد جراحة قلب وصدر في جامعة الزقازيق .

- الدكتور: تامر أحمد عبدالمنعم عبدالسلام.. مدرس مساعد تخدير في جامعة المنصورة .

- الدكتور: عمرو أحمد محمود الشحات.. مدرس مساعد جراحة عظام في جامعة المنصورة .

ومن جانبها.. أعلنت ميرفت عبدالجواد المنسقة الادارية والعلاقات العامة بمستشفى العريش العام أنه كان في استقبالهم كل من: الدكتور أحمد عزمى نائب مدير المستشفى ومنسق البروتوكول، وعدد من الأطباء والعاملين في المستشفى .