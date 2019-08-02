شكرا لقرائتكم خبر عن 200 ألف طالب يسجلون فى تنسيق المرحلة الثانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والمشرف العام على مكتب التنسيق، إن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية من طلاب الثانوية العامة للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 200 ألف طالب، من إجمالى طلاب المرحلة البالغ عددهم 229 ألفا و978 طالبا، بحد أدنى 78.05% للعلمى، و68.05% للأدبى.

وأضاف «عطا» فى بيان أمس، أن مكاتب التنسيق الرئيسية فى القاهرة والإسكندرية وأسيوط، لا زالت تتلقى أوراق تنسيق الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، حيث تقدم بأوراقهم حتى الآن نحو 15 ألف طالب، على أن يكون 8 أغسطس الجارى، الفرصة الأخيرة لتسجيل الرغبات إلكترونيًا وتسليم الملف ورقيًا لمكاتب التنسيق، وأن باب التسجيل سيكون معلقًا فقط للطلاب الذين تتأخر نتائجهم من الشهادات الأجنبية مثل الشهادة الإنجليزية.

وفى سياق متصل، أعلن المجلس الأعلى للجامعات، فتح باب التقدم للطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية ودبلوم المدارس الفنية المتقدمة- نظام الـ5 سنوات- بعد الإعدادية من التخصصات «التجارية والزراعية والتجارية شعبة القانون» للمسابقة المركزية للالتحاق بإحدى كليات التجارة والزراعة والحقوق، اعتبارا من 4 أغسطس وحتى 29 أغسطس، ويتم عقد امتحان المسابقة المركزية لخريجى أعوام 2017، 2018، 2019، اعتبارا من 9 إلى 12 سبتمبر، ويسمح بتأدية الامتحان باللغة الفرنسية بدلا من الإنجليزية، للطلاب الذين درسوا بعض المقررات باللغة الفرنسية.

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وأشار المجلس إلى أن الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية الفنية التجارية للالتحاق بإحدى كليات التجارة، يتم عقد امتحان المسابقة الموحدة لخريجى أعوام 2017، 2018، 2019 بنسبة 70% فأكثر من المجموع الكلى للراغبين فى الالتحاق بإحدى كليات التجارة، على أن يكون التقديم متاحا حتى 8 أغسطس، وتعقد الامتحانات خلال الفترة من 2 لـ5 سبتمبر، وتشمل المستندات المطلوبة للتقديم أصل الشهادة وصورة منها، وأصل شهادة الميلاد وصورة منها، وأصل البطاقة الشخصية وصورة منها، و3 صور شخصية.

فيما يبدأ مكتب التحويلات المركزى بجامعتى القاهرة وعين شمس، تلقى طلبات التحويلات ونقل القيد للطلاب القدامى اعتبارا من الغد وحتى نهاية أغسطس الجارى، على أن تسلم الملفات وطلبات التحويلات ورقيًا فقط، وتسلم باليد لمكاتب التحويلات.

وأقر مجلس جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، شروط التحويل بحيث يكون بالنسبة لطلاب الفرق الأعلى ويتم مركزيًا من خلال مكتب التحويلات المركزى بالجامعة، بحيث لا يقل التقدير العام للطالب عن «ممتاز» للتحويل لكلية الهندسة وكليات المجموعة الطبية، و«جيد جدًا» بالنسبة لبقية الكليات العملية الأخرى، وتقدير «جيد» للكليات النظرية، فى ضوء إمكانيات الكليات والطاقة الاستيعابية بالنسبة لأعداد الطلاب المحولين إليها والشروط الداخلية للكليات، والتزام الطالب بإثبات محل إقامته فى النطاق الجغرافى لجامعة القاهرة، وتكون الأولوية فى التحويل للطلاب الحاصلين على المجاميع الأعلى، وتطبيق قرارات المجلس الأعلى للجامعات بشأن الطلاب المكفوفين والمعاقين والمفصولين.

ويبدأ مكتب التحويلات المركزى لجامعة عين شمس، عمله اعتبارا من الغد، وقال الدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إن مكتب التحويلات سيتلقى الطلبات مستوفاة الأوراق باليد، ولن يلتفت للطلبات التى ترد بالبريد، وسيتم إرسال أصول بيانات الحالة مباشرة للكلية المراد التحويل إليها على أن يكون متضمنًا موافقة صريحة على التحويل، لافتا إلى أنه على الطلاب الراغبين فى التحويل مراجعة الشروط المعلنة بكل كلية.