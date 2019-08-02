شكرا لقرائتكم خبر عن «معيط» يستعرض الجهود المبذولة لإحكام السيطرة على المنافذ الجمركية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تقريرًا من السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، استعرض خلاله الجهود المبذولة لإحكام السيطرة على المنافذ الجمركية وتشديد الرقابة، بما يُسهم فى منع أى محاولات للتهريب تؤثر سلبيًا على الصناعة المحلية والاقتصاد الوطنى، مشيرًا إلى أنه تم إحباط 2839 عملية تهريب خلال الفترة من أول مايو إلى نهاية يونيو الماضيين واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وبلغت القيمة الإجمالية للرسوم والغرامات المستحقة مليارًا و١٩٩ مليون جنيه.

وأوضح التقرير الصادر عن وزارة المالية، أمس، أنه تم تحرير ألف و٦٦٥ محضرًا تتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة، بلغت قيمة المستحق عليها ٣٩ مليونًا و٩٧١ ألف جنيه، و١١ محضر تهريب مواد مخدرة ومنشطات بقيمة ٥٥٤ مليونًا و٤٨٧ ألف جنيه، و١٦ محضر تهريب أجهزة تنصت وكاميرات مراقبة ومهمات عسكرية وأسلحة وذخيرة بقيمة ٨ ملايين و٦٥٦ ألف جنيه، و٧٩ محضرًا للسجائر بقيمة ٥٧ مليونًا و١٢ ألف جنيه، و٤٢٦ محضرًا للملابس الجاهزة والأدوية والمكملات الغذائية بـ ٥٤ مليونًا و٧١٠ آلاف جنيه، و٣ محاضر خمور بـ ١٣٤ مليونًا و٨٠٦ آلاف جنيه، و٤٠ محضرًا للمستلزمات والأجهزة الطبية ومستحضرات التجميل بـ ٢٦ مليونًا و٣٨١ ألف جنيه. وأشار التقرير إلى أنه تم تحرير ١٢٦ محضرًا لأصناف متنوعة بقيمة مستحقة ٥٦ مليونًا و٧٧٣ ألف جنيه، و٤٤ محضر سلع مرفوضة رقابيًا بقيمة ٧٢ مليونًا و٩٥ ألف جنيه، و٤٢١ محضرًا يتعلق بإثبات الحالة وفرق القيمة، والمناطق الحرة، وتقديم فواتير بقيمة أقل، وحيازة بضائع أجنبية الصنع دون المستندات الدالة على سداد الضرائب الجمركية المستحقة عنها، التى تثبت الحيازة القانونية لها، بلغت مستحقاتها ١٨١ مليونًا و٦٧٣ ألف جنيه.

وأضاف أنه تم تحرير ٣ محاضر تتعلق بالضبط الجمركى للنقد الأجنبى، و١٠ محاضر مشغولات ذهبية وفضية وأحجار كريمة تبلغ قيمة مستحقاتها ٢٠ مليونًا و١٠٩ آلاف جنيه.