شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. "المحامين" تنظم جلسة حلف اليمين للأعضاء الجدد بمقر اتحاد عمال مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد النقابة العامة للمحامين، جلسة حلف اليمين لخريجي وخريجات كليات الحقوق بالجامعات المصرية غدا السبت الموافق 3 أغسطس، برئاسة سامح عاشور نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وحضور عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة.

وقالت النقابة العامة للمحامين ،إن الجلسة تعقد بقاعة مؤتمرات اتحاد عمال مصر، وتبدأ في تمام الساعة الحادية عشرة ظهرًا،مشيرة إلى أنه يتاح الحضور لمن لم يحضر الجلسة السابقة مع الالتزام بالبدلة الكاملة والكرافت وروب المحاماة ، وشددت إدارة السجلات بالنقابة على الخريجين القادمين لأداء حلف اليمين عدم اصطحاب ذويهم، وذلك لعدم الازدحام داخل وأمام أبواب القاعة.