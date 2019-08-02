شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب ثانوى يبنون مدنهم الشخصية فى مؤتمر لشباب الكنيسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقامت لجنة ثانوي بأسقفية الشباب مؤتمرًا لشباب المرحلة الثانوية بعنوان "تي فاكي" الذي يعني"مدينة" باللغة القبطية.

وركز المؤتمر الذي حضره وحاضر فيه الأنبا موسى أسقف الشباب، والأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة على كيفية بناء الشخصية روحيًّا وكنسيًّا وأرثوذكسيًّا واجتماعيًّا، عن طريق عدد من الآليات بطرق تفاعلية جديدة تتناسب مع شباب المرحلة.

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شارك في المؤتمر عدد من شباب ثانوي وبعض الآباء الكهنة وخدام المرحلة من مختلف الإيبارشيات.