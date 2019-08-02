شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الإنجيلية" لوزير الأوقاف: دوركم فعال فى دعم العيش المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، وزير الأوقاف، على رأس وفدٍ من قيادات الطائفة الإنجيلية، اليوم الجمعة، بمقر وزارة الأوقاف.

وقال زكي خلال اللقاء: "إننا نشعر بسعادة كبيرة في زيارة فضيلتكم، ونؤمن بدوركم الفعال في دعم قيم العيش المشترك داخل المجتمع المصري"، مضيفًا "أننا نثق في قدرة مؤسسات الدولة على تحقيق آمال وطموحات المصريين".

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ومن جانبه أعرب وزير الأوقاف عن سعادته وتقديره الكبير بتهنئة رئيس الطائفة الإنجيلية بعيد الأضحى، مشيرًا إلى "أن تهنئكم لنا اليوم تعبر عن حالة التعايش الحقيقية بين أبناء الوطن الواحد، وتعكس مدى قوة العلاقة التي نحرص عليها ونسعى لها".