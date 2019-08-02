"سيارة سوداء ومليون جنيه".. الداخلية تضبط المتهمين بسرقة محاسب في شبرا الخيمة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط مرتكبى واقعة سرقة قرابة 1,5مليون جنيه من محاسب بمحطة وقود بالإكراه.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم الجمعة، إنه فى إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات ماتبلغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية من (محاسب بمحطة وقود) أنه أثناء قيادته سيارة ملاكى بناحية ميدان بهتيم بدائرة القسم فى طريقه لتوريد مبالغ مالية حصيلة إيراد المحطة إلى أحد البنوك إعترضه شخصان ملثمان يستقلان سيارة ملاكى سوداء اللون بدون لوحات معدنية وأطلقا عدة أعيرة نارية فى الهواء وإستوليا على حقيبتين من السيارة بداخلهما مبلغ ( مليون و300 ألف جنيه ) .

وأضافت الداخلية في بيانها، تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالقليوبية أسفرت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة 9 أشخاص (محكوم على أحدهم بالسجن المؤبد فى قضية "سرقة بالإكراه" وبالسجن 40 سنة فى 5 قضايا "سرقة بالإكراه"- ومحكوم على آخر بالسجن 10 سنوات فى قضية "سرقة بالإكراه" ، وصادر ضده 3 أحكام بالحبس فى قضايا سرقة تيار كهربائى- وسبق إتهام أحدهم فى 4 قضايا "سلاح سرقة ، مخدرات" آخرهم قضية "مخدرات" ).. مقيمين بدوائر أقسام شرطة (عين شمس بالقاهرة، الخانكة- شبين القناطر بالقليوبية).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بحملة أمنية مُكبرة بأماكن تواجدهم والأماكن التى يترددون عليها بمشاركة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث القاهرة وإدارات البحث الجنائى بمديريات أمن (الإسكندرية، الشرقية ، الفيوم ، المنيا) أسفرت عن ضبطهم عدا أحدهم وبحوزتهم مبلغ (904 ألف جنيه) وسيارة ملاكى .

بمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع المتهم الهارب بإستخدام السيارة المضبوطة ، وسيارة أخرى ملاكى "يعمل عليها أحد المتهمين" وأن المبلغ المضبوط بحوزتهم من المبلغ المستولى عليه، مُستغلين عمل أحدهم بالمحطة والذى قام برصد تحركات المبلغ، وأرشدوا عن السلاحين الناريين المستخدمين فى الواقعة ( بندقية آلية بخزينتها 15 طلقة - بندقية خرطوش بخزينتها 5 طلقات) .. وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب وباقى المبلغ المالى .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.