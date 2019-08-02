وفاة ممرض أثناء عمله بمستشفى "أطفال مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة: نعى الدكتور أحمد جمال المسدي، مدير فرع التأمين الصحي بالقاهرة، عمر ربيع ممرض قسم العمليات بمستشفى أطفال مصر، والذي وافته المنية اليوم الجمعة، أثناء عمله بالنوباتجية. وقال مصدر مسؤول بالمستشفى في تصريح مقتضب لمصراوي، إن "الوفاة طبيعية". Advertisements وتقدم "المسدي" وجميع العاملين بالتأمين الصحي بالقاهرة، بخالص العزاء لأسرة الفقيد، داعيا الله أن يتغمده بالرحمة وواسع المغفرة. وقال في بيان اليوم: "سيظل ابننا شهيد العمل نبراس عز وفخر لفرع القاهرة للتأمين الصحي".

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