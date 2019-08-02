تنفيذ 426 قرار إزالة لتعديات على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ونهر النيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

شنت أجهزة وزارة الداخلية حملات مكبرة لتأمين تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ومجرى نهرالنيل، أسفرت عن تنفيذ 426 ازالة خلال 24 ساعة.

أسفرت جهود الحملات عن تنفيذ 148 قرار إزالة لحالات تعد متنوعة بمديرية أمن القليوبية، و تنفيذ 56 قرار إزالة لحالات تعد بمتنوعة على الأراضي الزراعية ونهر النيل بدائر مركز شرطة ديروط بمديرية أمن أسيوط، وتنفيذ27 قرار إزالة لحالات تعد متنوعة بمديرية أمن الغربية، وتأمين تنفيذ 28 حالة إزالة تعد متنوعة بدائرة مركز شرطة أسوان.

كما أسفرت الحملات عن تأمين تنفيذ 25 حالة تعد على أراضى ملك الدولة بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، وتنفيذ 38 قرار إزالة لحالات تعد متنوعة بمديرية أمن الأقصر، وتأمين تنفيذ 76 قرار إزالة لحالات تعد متنوعة بمديرية أمن سوهاج، وتأمين تنفيذ 16 قرار إزالة لحالات تعد متنوعة بدائرة مركز شرطة فارسكور بمديرية أمن دمياط، وتأمين تنفيذ 12 قرار إزالة لحالات تعد متنوعة بدائرة مركز شرطة الباجور بمديرية أمن المنوفية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.