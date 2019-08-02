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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عاطف:
قالت صباح عبدالرازق، مدير عام المتحف المصري بالتحرير، إنه تم ترميم الخدش السطحي الذي تركه أحد زوار المتحف على ذراع تمثال الملك سنوسرت بعدما حاول حفر اسمه عليه.
وأضافت "عبدالرازق" في تصريح لـ"الخليج 365"، اليوم الجمعة، أن الواقعة تعود إلى ثلاث سنوات ماضية، وليست جديدة وتم تلافي آثارها، ونحرص دائما على توعية الجمهور والزوار بعدم المساس بالأثر لأنه ملك للأجيال القادمة وليس ملك لنا فقط.
وشددت على أن المتحف أنشأ سياجا عازلا بين الجمهور والتماثيل المكشوفة، التي يمكن المساس بها أو تشويهها في المستقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر "زائر حاول حفر اسمه".. مدير المتحف المصري: عالجنا خدش تمثال "سنوسرت" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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