ملتقى الإعلام الجديد يُكرِّم إعلاميين مصريين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:
شهد ملتقى الإعلام الجديد والعصر الرقمي، بمدينة صلالة في سلطنة عُمان، تكريم العديد من الإعلاميين العرب المؤثرين، والشخصيات الدارسة للإعلام، من بينهم أحمد عصمت مؤسس منتدى الإسكندرية للإعلام، والمحلل الإعلامي محمد عبدالرحمن، رئيس تحرير موقع في الفن.
وقدم أحمد عصمت ورشة حول طرق التحقق من الأخبار الكاذبة، والتي تدور حول عدة محاور، من بينها مهارات التمييز بين الأخبار الصادقة والكاذبة وخصائص البحث الإلكتروني عن الأخبار، إلى جانب التسويق للأخبار الصحيحة في مواجهة الكاذبة.
كما قدم محمد عبدالرحمن ورشة حول أدوات صناعة المحتوى الرقمي بصورة تفاعلية، ومهارات إدارة الحسابات الرقمية على السوشيال ميديا، إلى جانب آليات وصول الخبر لأكبر عدد من الجمهور على الإنترنت.
وقام محمد بن سلطان البوسعيدي (وزير الدولة ومحافظ ظفار)، وحاتم بن حمد الطائي، رئيس تحرير جريدة الرؤية، المنظمة للملتقى بتكريم أحمد عصمت ومحمد عبدالرحمن.
جدير بالذكر أن ملتقى الإعلام الجديد والعصر الرقمي الذي تنظمه جريدة الرؤية، ضمن فعاليات مهرجان صلالة السياحي 2019 تحت عنوان "الممارسات الإعلامية.. التزامات وطنية ومهنية"، وانطلق الأربعاء 31 يوليو، واستمر لمدة يومين بحضور المئات من الدراسين والمهتمين بدراسة الإعلام الرقمي، بمشاركة العديد من الشخصيات الخليجية والعربية.
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