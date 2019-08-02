تبدأ في يناير.. حملة جديدة للكشف المبكر عن الفشل الكلوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

قال المهندس أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إنه سيتم اطلاق حملة للكشف المبكر وقياس السمع للأطفال حديثي الولادة في الأول من سبتمر القادم، موضحًا أن الكشف سيكون إلزامي وخلال 5 أيام من الولادة.

وأضاف "صلاح"، في تصريح لـ"الخليج 365"، اليوم، أن الكشف المبكر عن أمراض السمع يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث أن تأخر الكشف عن أمراض السمع يكلف الدولة مبالغ كبيرة، وضرب مثلا بعملية زراعة القوقعة التي تكلف الدولة أكتر من 200 ألف جنيه.

وأكد مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، أنه سيتم إلزام الأب بعملية الكشف وإضافة خانة في شهادة الميلاد تفيد الكشف عن أمراض السمع مثلما يحدث في التطعيم العادي.

وأشار "صلاح"، إلى أنه سيتم إطلاق حملة للكشف المبكر عن أمراض الفشل الكلوي في الأول من يناير المقبل، تستهدف من لديهم أعراض مثل الضغط والسكر ويتوقع إصابتهم بالفشل الكلوي وفقًا للخريطة المرضية التي وضعتها الدولة.