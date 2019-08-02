أخبار مصر | بالتعاون مع وزارة الدفاع .."القومي للإعاقة" يفتتح معرضا لمنتجات الأشخاص ذوي الإعاقة

وصرح "مرعي" بأن افتتاح هذا المعرض يأتي استمرارًا للتعاون المثمر مع وزارة الدفاع والذي بدأت باكورته العام الماضي، بتنظيم أحد عشر معرضًا مع قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، ويعد هذا المعرض الحالي هو الثاني خلال الفترة الأخيرة، حيث سبق إقامة المعرض الأول خلال الفترة من 25 إلى 27 يوليو الماضي بمحافظة الإسكندرية.

والجدير بالذكر أن المجلس قد قام بالتعاون مع وزارة الدفاع ممثلة في قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري بإعداد برنامجًا خاصًا لإقامة العديد من المعارض الخاصة بمنتجات الأشخاص ذوي الإعاقة في القاهرة والمحافظات المختلفة، بهدف تمكينهم اقتصاديًا وتشجيعهم على الاستمرار في إنتاج وتقديم منتجاتهم، والتي تزيد من مساهمتهم في دفع عجلة الإقتصاد بالدولة.