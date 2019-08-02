أخبار مصر | إحباط محاولة تهريب 900 جرام مشغولات ذهبية بمطار القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحباط محاولة تهريب 900 جرام مشغولات ذهبية بمطار القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولي، من إحباط محاولة تهريب كمية من المشغولات الذهبية.

وصرح مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، بأنه تم الاشتباه في أحد الركاب القادمين من عدن، وبتفتيش أمتعته الشخصية تبين وجود كمية من المشغولات الذهبية بوزن 900 جرام.

وأشار المصدر، إلى أن إبراهيم عبداللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة الدولي قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر تهرب جمركي.