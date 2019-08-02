أخبار مصر | طقس السبت.. حار نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 35

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طقس السبت.. حار نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 35 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشهد البلاد، غدا السبت، طقسا معتدلا على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة، حار شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على السواحل الشمالية ومناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء، كما تنشط على غرب البحر المتوسط وعلى خليج السويس.

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط، فهو معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو خفيف، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، كالتالى: القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 25 درجة، الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 25 درجة، مطروح العظمى 32 درجة والصغرى 25 درجة، سوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 28 درجة، قنا العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة، أسوان العظمى 43 درجة والصغرى 29 درجة.