أخبار مصر | جمال عبدالرحيم: نرحب بمقترحات المدربين الصحفيين لتطوير الأداء المهني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جمال عبدالرحيم: نرحب بمقترحات المدربين الصحفيين لتطوير الأداء المهني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال جمال عبدالرحيم وكيل أول نقابة الصحفيين، ورئيس لجنة التدريب، إن اللجنة ترحب بأي مقترحات يتقدم بها الزملاء أعضاء الجمعية العمومية؛ للارتقاء بمستوى التدريب للصحفيين، مؤكدًا أن النقابة تفتح أبوابها لكل ابن من أبنائها يرغب في المساهمة بمجهوداته خلال الفترة المقبلة.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن النقابة بصدد عقد ملتقى للمدربين الصحفيين، وذلك للاستماع لمقترحاتهم، وبحث سبل الاستفادة من خبراتهم في مجال التدريب، للمساهمة في الارتقاء بمستوى الصحفيين المهني.

وأكد "عبدالرحيم" أن المهنة أصبحت بحاجة ماسة لتطوير الأداء المهني من خلال التدريب، مشيرًا إلى أن لجنة التدريب بالنقابة تولي اهتمام كبير للصحافة الإلكترونية، جنبًا إلى جنب مع الصحافة الورقية، حتى يصبح أعضاء النقابة قادرين على مواكبة تطورات سوق العمل الصحفي والإعلامي.