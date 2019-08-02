مصر | "حاول يخنقها فطعنته بالسكين".. تفاصيل جديدة حول قتل شاب بالعياط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "حاول يخنقها فطعنته بالسكين".. تفاصيل جديدة حول قتل شاب بالعياط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن رجال مباحث مركز شرطة العياط من القبض على المتهمة بقتل نجل شقيقتها، وتبين أنها تدعى "شيماء.م"، 19 سنة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وكشفت تحريات رجال المباحث، إلى أنه نشبت مشاجرة بين والدة المجني عليه ووالدتها، تدخلت على إثرها المتهمة لفض التشاجر، وتشاجرت مع شقيقتها، وتدخل على إثرها المجني عليه للدفاع عن والدته، وحاول خنق "خالته"، ما دفعها لإحضار سكين والتعدي عليه بالضرب محدثة إصابته بطعنة نافذة بالصدر، أودت بحياته في الحال.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود إشارة للرائد أحمد صبحي رئيس مباحث مركز شرطة العياط، من مستشفي العياط المركزي بوصول شاب جثة هامدة إثر إصابته بجرح نافذ.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث جنوب الجيزة، والمقدم مصطفي مخلوف وكيل فرقة جنوب الجيزة، والرائد محمد مصباح معاون مباحث المركز، وتبين إصابة محمد.أ.ك،21 سنة، مقيم قرية المتانيا دائرة المركز، بطعنة نافذة بمنطقة الصدر.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.