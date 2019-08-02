مصر | "الخالة" كلمة السر في مقتل شاب بـ"طعنة في الصدر" بالعياط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الخالة" كلمة السر في مقتل شاب بـ"طعنة في الصدر" بالعياط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة، أن خالة الشاب المتوفى بطعنة نافذة بمنطقة الصدر بمركز العياط، جنوب المحافظة، وراء قتله بعد نشوب مشاجرة بينهما بسبب وجود خلافات عائلية، وتبين أنها عمرها 19 سنة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود إشارة للرائد أحمد صبحي رئيس مباحث مركز شرطة العياط، من مستشفى العياط المركزي بوصول شاب جثة هامدة إثر إصابته بجرح نافذ.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث جنوب الجيزة، والمقدم مصطفي مخلوف وكيل فرقة جنوب الجيزة، والرائد محمد مصباح معاون مباحث المركز، وتبين إصابة "محمد.أ.ك"،21 سنة، مقيم قرية المتانيا دائرة المركز، بطعنة نافذة بمنطقة الصدر.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.