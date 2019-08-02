شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ وزير الأوقاف بعيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بعيد الأضحى.

وقال زكي، خلال لقائه «جمعة» بمقر وزارة الأوقاف: «إننا نشعر بسعادة كبيرة في زيارة فضيلتكم، ونؤمن بدوركم الفعال في دعم قيم العيش المشترك داخل المجتمع المصري»، مضيفًا: «أننا نثق في قدرة مؤسسات الدولة على تحقيق آمال وطموحات المصريين».

من جانبه، أعرب وزير الأوقاف عن سعادته وتقديره الكبير بتهنئة رئيس الطائفة الإنجيلية بعيد الأضحى، مشيرًا إلى أن «تهنئتكم لنا اليوم تعبر عن حالة التعايش الحقيقية بين أبناء الوطن الواحد، وتعكس مدى قوة العلاقة التي نحرص عليها ونسعى لها».