شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تشدد على دقة تسجيل بيانات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزيرة الصحة والسكان للرقابة ومدير مشروع التأمين الصحي الشامل، اجتماعًا، اليوم، مع وكلاء وزارة ومسؤولي الرعاية الأساسية والعلاج الحر وقطاع الطب العلاجي ومدخلي البيانات بمحافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد (الإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء والأقصر وأسوان)، بغرفة الأزمات بمقر ديوان الوزارة.

وأوضح «السبكي» أن الاجتماع عُقد بناءً على تكليفات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بوضع تخطيط صحي لمحافظات المرحلة الأولى للوقوف على مدى استعداد المحافظات الخمس لتطبيق المنظومة، من حيث عدد المنشآت الطبية الموجودة بها والقوى البشرية الفعلية والتجهيزات الطبية وغير الطبية وكفاءتها الفنية الفعلية، إضافةً إلى البِنَى التحتية، للبدء في تجهيزها وفق المعايير المعتمدة.

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وأضاف أن الاجتماع تناول استعراض البرنامج الإلكتروني المخصص لحصر كل البيانات المتعلقة بالمنشآت الصحية التابعة للوزارة والموجودة بالمحافظات الخمس، حيث تم شرح طريقة عمله وتوضيح طريقة إدخال البيانات به، والمتضمنة كافة المعلومات والأرقام المطلوبة وأعداد المترددين في الـ6 شهور الأخيرة وأقسام المستشفيات والخدمات الطبية التي تقدمها حالياً وكذلك الصور الحديثة التي توضح الحالة الفنية للمنشآت.

وشدد «السبكي» على الدقة الشديدة في تسجيل البيانات، مع التأكيد على مراجعتها بعد ذلك من قبل فريق من الوزارة، وموجهاً بتدشين مركز توعية بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، داخل كل مديرية من المديريات الصحية الخمس، من أجل تعريف المواطنين بطبيعة المنظومة الجديدة والفرق بينها وبين التأمين الصحي القديم.

كما قام السبكي بإطلاع المشاركين في الاجتماع على كيفية البدء في إعداد المنظومة في محافظة بورسعيد، وأهم التحديات التي تم التغلب عليها، وكذلك الخبرات المكتسبة من التشغيل التجريبي للمنظومة والذي بدأ في الأول من يوليو الماضي، موضحًا أن وحدات طب الأسرة هي حجر الزاوية بالمنظومة الجديدة.