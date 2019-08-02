شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين»: تكثيف المعروض من اللحوم بتخفيضات 20% استعدادًا لعيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ خطتها لاستقبال عيد الأضحى، حيث طرحت الخراف الحية واللحوم الطازجة والمبردة والحية من مختلف الدول المصدرة للحوم، لتوفيرها أمام المواطنين بأسعار مخفضة تصل إلى 20 % عن مثيلاتها بالأسواق.

وتتضمن الخطة طرح كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة والمبردة وتوفير الخراف الحية للأضاحي بجميع منافذ المجمعات الاستهلاكية ومنافذ شركتي الجملة (العامة والمصرية)، وذلك مراعاة لزيادة الطلب على اللحوم بأنواعها المختلفة (الحية، المجمدة المحلية، والمستوردة)، لمواجهة ظاهرة ارتفاع أسعار اللحوم.

وقال مصدر مسؤول بوزارة التموين لـ«المصري اليوم» إن الوزارة تطرح حاليًا كيلو لحم الكندوز السوداني بـ 85 جنيهًا والبرازيلي بـ 110 جنيهات والضأن السوداني المبرد بـ 95 جنيهًا والبرزايلي المُجمد زنة 500 جرام بـ 33 جنيهًا.

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وأشار المصدر إلى أن الوزارة تطرح خرافا بلدية حية للبيع ببعض المجمعات التي يتاح إقامة شوادر بها سعر الكيلو 62 جنيهًا.

وتقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية وأذرعها شركات المجمعات الاستهلاكية وشركات الجملة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بتوفير كافة السلع الرئيسية للمواطنين طوال العام وخلال المناسبات الموسمية بأسعار مخفضة عن الأسواق 20%.

وأوضح المصدر أن الوزارة تنظم الشوادر وتوفر اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ المتنقلة بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق مراعاة لذوي الدخول المحدودة والحد من ارتفاع الأسعار داخل الأسواق المحلية.

وتابع أنه سيتم إنشاء أكثر من 20 شادر في المحافظات لطرح الخراف الحية، وكذلك اللحوم الطازجة السودانية وكذلك المجمدة بأسعار بأقل من الأسواق الأخرى بنسبة من 15 إلى 25 %.

وأشار إلى أن وزير التموين وجه الأجهزة الرقابية والممثلة فى جهاز حماية المستهلك بالتنسيق مع الطب البيطرى بتكثيف الرقابة على الأسواق، للتأكد من جودة المنتجات المطروحة فى الأسواق خاصة اللحوم والدواجن، كما سيتم طرح المنتجات من خلال السيارات المتحركة لتوفير المنتجات فى الميادين العامة والأماكن التى لا يتواجد بها منافذ سلعية.