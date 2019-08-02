شكرا لقرائتكم خبر عن روساتوم الروسية: نبني وندير 30% من محطات الكهرباء النووية بالعالم حاليًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد ألكسندر فولكوف، كبير مهندسي قسم الصيانة والتطبيقات التكنولوجية الرقمية بشركة «أتوم ستروي إكسبو» إحدى الشركات التابعة لمؤسسة روساتوم الحكومية الروسية، أن الشركة تمتلك جميع المقومات الفنية والأمنية التي أهلتها لبناء وإدارة ٣٠٪ من محطات الكهرباء النووية في العالم، مشيرا إلى أن الشركة يعمل بها 1600 مهندس وعامل حصلوا على أعلى الشهادات العالمية.

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وأشار فولكوف، خلال جولة بمقر الشركة- التي تقوم بتصميم وبناء المفاعل النووي لمحطة الضبعة- بالعاصمة الروسية موسكو بمشاركة «المصري اليوم» إلى أن مرحلة بناء المفاعلات تمتد لـ6 سنوات تبدأ من بداية توقيع العقود، حيث تمتلك الشركة ثلاثة معاهد للتصميم والابتكار تقوم بعملهم في نفس الوقت بحيث الخاصة بالأعمال المدنية أو الكهربائية أو غيرها من التصاميم ثم تتم مراجعتها عبر برامج متطورة باستخدام خاصية الأبعاد حتى لا تتعارض أي من تلك التصاميم مع غيرها من التصاميم الأخرى وحتى لا نتفاجأ خلال مرحلة التنفيذ بوجود أعمال كانت يجب أن تتم مسبقا، مما يوفر الوقت والأموال أيضا، كما أنه يتم وضع تصميمات تتسم بالمرونة في حال ظهور تكنولوجيا جديدة في وقتها وهي عملية صعبة للغاية.

وأضاف قائلا: عندما ننتهي من مرحلة التصاميم نلجأ إلى طباعتها وإرسالها لموقع البناء الذي لا يسمح بتشغيل الإنترنت فيه أو إدخال التليفونات المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية وفقا لمتطلبات السلامة والأمن.

وأضاف فولكوف أن تسويق إنشاء المفاعلات العاملة بالطاقة النووية مرتبط بمدى توافر عوامل الأمان النووى، لافتًا أن الحوادث السابقة التي حدثت في العالم مثل هيروشيما وتشرنوبل، كانت بسبب مشكلات في التبريد، وهو ما تغلبت عليه التصاميم الجديدة للمفاعلات، حيث إن الشركة تعمل دوما ضمن مثلث بثلاث قواعد الوقت والجودة والتكلفة، وجودة المفاعلات النووية تعني معدلات الأمان داخله، والمفاعلات من الجيل الثالث التي سيتم استخدامها في الضبعة مصممة للتعامل مع المشاكل داخليا وخارجيا، لافتا أن جميع المفاعلات النووية الروسية تعطى مؤشرات جيدة في المنافسة الاقتصادية بالمقارنة بينها وبين باقى الدول التي تنتج مثل تلك المفاعلات.