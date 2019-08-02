شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يعقد اجتماعًا مع أعضاء مجالس كنائسه بالخليج العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اليوم الجمعة، اجتماعًا مع أعضاء مجالس الكنائس القبطية بدول الخليج العربي وذلك على هامش مؤتمر كهنة الخليج العربي الذي استضافه دير الانبا بيشوي بوادي النطرون على مدار الأيام الثلاثة الماضية.

استمع البابا تواضروس خلال الاجتماع الذي استضافته الكاتدرائية اليوم، إلى تقارير مفصلة عن أوضاع الخدمة في كنائس الخليج العربي التابعة للكنيسة القبطية، واطمأن البطريرك على أوضاع الأقباط العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي.

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تمتلك الكنيسة القبطية المصرية كنائس في غالبية دول مجلس التعاون الخليجي مثل البحرين والكويت والإمارات وسلطنة عمان، وقطر بينما وافقت المملكة العربية السعودية على إقامة أول صلاة قداس قبطي منذ شهور ترأسه الانبا مرقس في منزل أحد المصريين العاملين بالمملكة

تخضع كنائس دول الخليج العربي لإشراف الانبا يوليوس اسقف الخدمات العامة ومصر القديمة، فيما عدا كنائس الكويت التي تتبع الانبا انطونيوس مطران القدس والعراق والكويت