أخبار مصر

غادة عبد الرحيم تمثل مصر فى كورس العلاج بالموسيقى بأكبر جامعات بريطانيا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/9
  • 2/9
  • 3/9
  • 4/9
  • 5/9
  • 6/9
  • 7/9
  • 8/9
  • 9/9

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن غادة عبد الرحيم تمثل مصر فى كورس العلاج بالموسيقى بأكبر جامعات بريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت كلية whitelands المتخصصة فى العلوم الحياتية والنفسية بجامعة Roehampton  بالمملكة المتحدة (لندن) كورس متخصص فى العلاج بالموسيقى شمل العديد من المحاضرات النظرية وورش العمل ودراسات الحالة وعرض فيديوهات للتجارب العملية.

 واهتم الكورس الذى استمر لمدة 35 ساعة من 29 يوليو حتى 2 أغسطس بتأثير العلاج بالموسيقى وصعوبات التعلم عند الأطفال وأمراض التوحد والشيخوخة وتخفيف الآلام وعلاج الصدمات النفسية والمشاكل السلوكية والأمراض العضال.

ضم الكورس 14 متدربا من كندا واستراليا واليابان والصين وبريطانيا ومصر.

وقد مثلت مصر في هذا الكورس الدكتورة غاده عبد الرحيم باعتبارها صاحبة أول دكتوراه فى مجال علم النفس الموسيقي .

غادة-عبد-الرحيم--(1)

 

غادة-عبد-الرحيم--(3)

 

Advertisements
غادة-عبد-الرحيم--(4)

 

غادة-عبد-الرحيم--(5)

 

غادة-عبد-الرحيم--(2)

 

غادة-عبد-الرحيم--(6)

 

غادة-عبد-الرحيم--(7)

 

غادة-عبد-الرحيم--(8)

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غادة عبد الرحيم تمثل مصر فى كورس العلاج بالموسيقى بأكبر جامعات بريطانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا