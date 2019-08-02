شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الجيزة تطلق مبادرة "متميزة يا جيزة بالنشاط الصيفى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، مبادرة "متميزة يا جيزة بالنشاط الصيفي" والتي تستمر خلال العطلة الصيفية على مستوى جميع مدارس المحافظة شاملة جميع المراحل الابتدائية والاعدادية والثانوية.

وأكد خالد حجازى مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن المبادرة برعاية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وذلك لأهمية الأنشطة الصيفية للطلاب في استثمار أوقات الفراغ فى ممارسة أنشطة هادفة وبناءة تعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع، الأمر الذي يسهم في اكتشاف مواهبهم، واستغلال طاقاتهم في أعمال مفيدة، من خلال مزاولتهم للأنشطة المختلفة.

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وأضاف حجازى أن خطة الأنشطة الصيفية تشمل جميع المراحل، وتتضمن العديد من الأنشطة منها الرياضية والفنية والتدريب على علوم الحاسب الآلي، والأعمال اليدوية، بالإضافة إلى أنشطة اكتشاف المواهب الفنية والتي تهدف إلى إكساب الطلاب الخبرات المباشرة وغرس حب واحترام العمل اليدوي واستثمار أوقات الفراغ بشكل مثمر ونافع.



