خالته غرزت السكين في صدره.. حل لغز مقتل شاب بالعياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بقطاع جنوب الجيزة عن مفاجأة بشأن المتهم بقتل شاب بمركز العياط، اليوم الجمعة.

جهود البحث لضباط وحدة مباحث العياط توصلت إلى أن خالة المجني عليه وراء ارتكاب الواقعة؛ بسبب خلافات عائلية.

Advertisements

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي العميد ياسر يوسف مأمور قسم شرطة العياط إشارة من مستشفى العياط المركزي بوصول شاب جثة هامدة وبها طعنة نافذة بالصدر.

تبين بالفحص أن الجثة لشاب يدعى "محمد أحمد رضوان" 21 سنة، مقيم قرية المتانيا، وتم تشكيل فريق بحث من ضباط مباحث العياط؛ للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.

جرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء محمد الشريف مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة لتباشر التحقيق.