مقتل شاب بطعنة في الصدر بالعياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: تكثف قوات الأمن بالجيزة جهودها لكشف ملابسات مقتل شاب بطعنة في الصدر بمركز العياط جنوب المحافظة. تلقى العميد ياسر يوسف مأمور قسم شرطة العياط إشارة من مستشفى العياط المركزي بوصول شاب جثة هامدة وبها طعنة نافذة بالصدر. تبين بالفحص أن الجثة لشاب يدعى "محمد رضوان" 21 سنة، مقيم قرية المتانيا، وتم تشكيل فريق بحث من ضباط مباحث العياط؛ للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة وتحديد وضبط الجاني. تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التحقيقات.

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