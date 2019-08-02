للتشهير بهم والنصب عليهم.. سقوط هاكرز استولى على 100 حساب على الـ "فيس بوك" بالبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت إدارة تكنولوجيا المعلومات بقطاع غرب الدلتا، أحد الأشخاص بالبحيرة لقيامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على 100 حساب على وسائل التواصل الاجتماعي والتشهير بأصحابها.

كان فرع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع غرب الدلتا تلقى بلاغين من شخصين، مقيمين بمحافظة البحيرة، بقيام مجهول بالاستيلاء على حسابيهما على موقع "فيس بوك" وسرقة كافة الصور الخاصة بهما ونشر مشاركات من خلال حسابهما تتضمن عبارات تشهير وإساءة لهما.

وتوصلت تحريات ضباط الفرع إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخص حاصل على دبلوم صنايع، 30 سنة، مقيم بمركز المحمودية بالبحيرة.

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وبتقنين الإجراءات تم استهداف المذكور وضبطه بمحل إقامته، وبحوزته جهاز حاسب آلي وهاتف محمول، وتبين من فحصهما وجود موقع إلكتروني يستخدمه المتهم في الاستيلاء على حسابات المواطنين، وقيامه بالاستيلاء على 100 حساب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما تبين من الفحص الفني قيامه بإدارة حساب بموقع فيس بوك بصفة منتحلة بغرض التواصل مع المواطنين عبر المواقع المختلفة للنصب عليهم.

اعترف المتهم بارتكاب الواقعة ووقائع أخرى مشابهة وقيامة بالاستيلاء على حسابات المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتهديدهم وابتزازهم بغرض الاستفادة منهم ماديًا.

جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.