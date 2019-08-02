أعضاء اتحاد المصريين بالخارج وممثلو الجاليات يزورون العاصمة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة عبدالكريم:

نظم وفد من أعضاء الاتحاد العام للمصريين في الخارج زيارة إلى العاصمة الإدارية لتفقد المشروعات التي يتم تنفيذها.

وتفقد الوفد مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح، وفندق الماسة ومقر الوزارات وعدد من الإحياء السكنية، بمشاركة رؤساء الجاليات من انجلترا وإيطاليا وإسبانيا وأوزباكستان وأمريكا وسويسرا وموزمبيق وألمانيا والكويت والسعودية والإمارات وأوكرانيا.

وخلال الزيارة استعرض العميد خالد الحسيني المتحدث الرسمي باسم شركة العاصمة الإدارية، ما تم إنجازه من المشروع، والتعرف على الفرص الاستثمارية المطروحة أمام القطاع الخاص، إلى جانب كافة الأمور المتعلقة ببناء الأحياء السكنية ودور العبادة والبنية التحتية والطرق والحي الحكومي والنهر الأخضر.

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وقال اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، إن مساحة العاصمة الإدارية الجديدة تبلغ 180 ألف فدان، أي ما يعادل أضعاف مساحة بعض الدول، مشيرا إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة مشروع عملاق، متمنيا أن يكون أحد دعائم الاقتصاد المصري.

وشارك في الزيارة رؤساء الجاليات واعضاء الاتحاد من جميع انحاء العالم (انجلترا وايطاليا واسبانيا واوزباكستان وامريكا وسويسرا وموزمبيق والمانيا والكويت والسعودية والامارات واوكرانيا).

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