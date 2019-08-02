"مصر للطيران" تبحث إنشاء محطة للصيانة في مطار دار السلام بتنزانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد:

بحث الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، في اجتماع اليوم الجمعة، مع وفد من شركة "إير تنزانيا" سبل التعاون في مختلف مجالات وخدمات الطيران، وكيفية التنسيق لتطوير قطاع الطيران التنزاني؛ من خلال الدعم بالخبرات المصرية.

وقال عادل -في بيان اليوم- إنه تم الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين تشمل مختلف القطاعات والتعاون الفني في مجال عمرة وصيانة الطائرات؛ بهدف إنشاء محطة للصيانة اليومية بمطار دار السلام بالشراكة مع الجانب التنزاني، ودعم الدولة الشقيقة بالخبرات المصرية في مجال صيانة وعمرة الطائرات، إضافة إلى التعاون في مجالات التدريب والخدمات الأرضية.

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وأكد أن زيارة الوفد التنزاني محل اهتمام وتقدير من الشركة؛ وذلك في إطار التوجه الحالي للتوسع في القارة الإفريقية، وتبادل الخبرات، موضحا أنها تمثل تدعيما للعلاقات الثنائية مع الدول الإفريقية.

حضر رئيس شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية المهندس مصطفى علي الدين إمام، ورئيس شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية المهندس مجدي محمدين، ورئيس قطاع التخطيط أيمن ثابت.

وعقب الاجتماع قام الوفد التنزاني بزيارة تفقدية بالشركة القابضة لمصر للطيران، وشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، وأكاديمية مصر للطيران للتدريب.