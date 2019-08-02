"الزراعة" تستعد لعيد الأضحى بـ 83 منفذًا لبيع المنتجات بأسعار تنافسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

استعدت وزارة الزراعة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بتوفير المواد الغذائية، من خلال المنافذ التسويقية التابعة لها بأعلى جودة وأسعار تنافسية لمساعدة المواطنين في مواجهة ارتفاع الأسعار، والتعاون مع الجهات الحكومية في امداد منافذها بالمنتجات والسلع الغذائية، والعمل على التوسع في فتح منافذ بالمناطق والأحياء الجديدة.

وقال الدكتور أيمن عبدالعال رئيس قطاع الإنتاج، في بيان اليوم الجمعة، إن عدد المنافذ التابعة للقطاع 83 موزعة على محافظات "الجيزة 70 منفذًا، القاهرة 3، الإسكندرية 3، المنيا 3، المنوفية 1، القليوبية 1، كفر الشيخ 1، الوادي الجديد 1".

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وتقوم المنافذ ببيع الخضار والفاكهة - البقوليات - السلع الغذائية - لحوم مجمدة ومصنعاتها - لحوم بلدية وضانى - دواجن مجمدة ومصنعاتها - أسماك مجمدة - عسل وزيت زيتون - البان ومصنعاتها - نباتات زينه بالإضافة إلى منافذ بيع منتجات شباب الخريجين.

وأضاف "عبدالعال"، أن هناك توجيهات من وزارة الزراعة حول الخطة المستقبلية للمنافذ وتتمثل فى التعاون مع منظمات التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة في حالة توافر أماكن تصلح منافذ بيع تحت اشراف جهات حكومية في هذا الحالة سيقوم قطاع الإنتاج (الإدارة العامة للتسويق) بتوفير السلع الغذائية بأسعار تنافسية وذات جودة عالية.

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