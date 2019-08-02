مصر | بعد 4 سرقات.. سقوط لص مساكن بني سويف في قبضة "الأمن العام"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد 4 سرقات.. سقوط لص مساكن بني سويف في قبضة "الأمن العام" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقط في قبضة ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية، عنصر إجرامي تخصص في سرقة المساكن ببني سويف.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بني سويف، قيام عاطل، "35 سنة، له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة سمسطا"، بارتكاب العديد من وقائع سرقة المساكن عن طريق كسر الباب.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطه حال استقلاله سيارة "مستأجرة" بدائرة قسم بني سويف، وبمواجهته اعترف بارتكاب 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب بدائرة قسم شرطة بني سويف.

وأضاف بتصرفه في المسروقات بالبيع لصاحب محل مصوغات، "19 سنة، مقيم ببندر سمسطا"، أمكن ضبطه وتم بإرشاده ضبط المسروقات (3 أقراط – سلسلة – 4 غوايش – 3 خواتم) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.