مصر | "هاكر البحيرة".. استولى على 100 حساب على مواقع التواصل لابتزاز أصحابها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "هاكر البحيرة".. استولى على 100 حساب على مواقع التواصل لابتزاز أصحابها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضبط قطاع الأمن العام بالاشتراك مع تكنولوجيا المعلومات، عاطل بالبحيرة لقيامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على حساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتلقى فرع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بغرب الدلتا بلاغا من شخصين، مقيمين بمحافظة البحيرة، بتضررهما من "مجهول" لقيامه بالاستيلاء على حسابهما بموقع "فيس بوك" وسرقة كافة الصور الخاصة بهما ونشر مشاركات من خلال حسابهما تتضمن عبارات تشهير وإساءة لهما.

وأسفرت جهود البحث عن أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة المحمودية بالبحيرة.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة تم استهدافه وضبطه بمحل إقامته، وضبط جهاز "حاسب آلي" وهاتف محمول.

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وبفحصهما تبين وجود موقع إلكتروني يستخدمه المتهم في الاستيلاء على حسابات المواطنين، كما تبين قيامه بالاستيلاء على 100 حساب عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وبإستكمال الفحص الفنى تبين قيامه بإدارة حساب بموقع "فيس بوك" بصفة منتحلة بغرض التواصل مع المواطنين عبر المواقع المختلفة للنصب عليهم.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة ووقائع أخرى مماثلة بغرض الاستيلاء على حسابات المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتهديدهم وابتزازهم بغرض الاستفادة منهم ماديًا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.