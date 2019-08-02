مصر | "الأمن العام" يضبط 39 قطعة سلاح و112 قضية مخدرات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأمن العام" يضبط 39 قطعة سلاح و112 قضية مخدرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت أجهزة الأمن بقطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، الحملات المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت الجهود خلال الـ 24 ساعة الأخيرة عن ضبط 39 قطعة سلاح ناري بحوزة 32 متهما، 112 قضية مواد مخدرة، و26611 مخالفة مرورية، و1779 مخالفة مرافق، فضلا عن تنفيذ 51916 حكما قضائيا متنوعا، وتحررت المحاضر اللازمة.