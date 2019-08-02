مصر | ضبط 4751 مخالفة مرورية و23 حالة قيادة تحت تأثير المخدرات

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وجهت الإدارة العامة للمرور عدة حملات مرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات، وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24ساعة عن ضبط الآتى:-فى مجال ضبط المخالفات المرورية المتنوعة، ومخالفات السرعة الزائدة

وتمكنت الإدارة العامة للمرور فى حملاتها المرورية بمختلف محافظات الجمهورية من ضبط (4751) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (1863) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.