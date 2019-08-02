مصر | "الجثة في الصحراء".. 2 يقتلان صديقهما لسرقته و"التوكتوك" لغز الجريمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الجثة في الصحراء".. 2 يقتلان صديقهما لسرقته و"التوكتوك" لغز الجريمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية من ضبط مرتكبي واقعة مقتل سائق "توك توك ".

وتبلغ لمركز شرطة الإسماعيلية بالعثور على جثة لشخص مجهول في العقد الثاني من العمر مسجاة على ظهرها بقطعة أرض صحراوية بدائرة المركز بكامل ملابسه وبها جرح بالرأس وجروح طعنية بالظهر.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي بالإسماعيلية توصلت جهوده إلى تحديد هوية المجني عليه (سائق "توك توك"–سن 16 - مقيم بلبيس بالشرقية) وأن آخر مشاهدة له كانت بصحبة اثنين من أصدقائه مستقلين برفقته مركبة "التوك توك" الخاصة به حيث أسفرت الجهود إلى أنهما وراء ارتكاب الواقعة وهما (جزار- سن16، وآخر - سن23) مقيمان بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية.



وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، أمكن ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بقصد سرقة مركبة "التوك توك" الخاص بالمجني عليه، حيث قاما باستدراج المجني عليه بزعم توصيلهما لمدينة التل الكبير، ولدى وصولهم لمكان العثور على الجثة غافلاه وتعديا عليه بالضرب بآلة حادة "سكين" مُحدثين إصابته التي أودت بحياته واستوليا على مركبة "التوك توك" وهربا، وتم بإرشاد المتهم الأول ضبط المركبة المستولى عليه بمكان إخفائها بدائرة مركز القرين بالشرقية، وقرر بتخلصه من الآداة المُستخدمة بإلقائها بالطريق العام.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

