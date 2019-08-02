مصر | ضبط 6 من أخطر العناصر الإجرامية بمنطقة السحر والجمال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 6 من أخطر العناصر الإجرامية بمنطقة السحر والجمال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نجحت الأجهزة الأمنية، في استهداف المنطقة الحدودية بمدينة العاشر من رمضان (منطقة السحر والجمال) وتمكنت من ضبط الآتي أحد الأشخاص (مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية) لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة، مُُتخذًا من مدينة العاشر من رمضان بالشرقية مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وذلك حال تواجده بدائرة المركز، وبحوزته (100 جرام لمخدر الحشيش - 30 قرص مخدر - هاتف محمول).
وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.
وكما تم القبض على اثنين من العناصر الإجرامية (سبق اتهام أحدهما في قضية "سرقة" - مقيمان بدائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان بالشرقية) لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة، مُُتخذين من مدينة العاشر من رمضان بالشرقية مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي، وذلك حال تواجدهما بدائرة المركز وبحوزتهما (150 جرامًا لمخدر البانجو– 2 هاتف محمول)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار.
وألقت الأجهزة الأمنية القبض على أحد الأشخاص (سن 27- مقيم بدائرة قسم أول العاشر بالشرقية) وبحوزته (فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار)، وبمواجهته اعترف بحيازته السلاح بقصد الدفاع.
وكما ضبط شخصين (مقيمان بدائرة قسم ثان العاشر من رمضان) وبحوزتهما (20 جرام لمخدر الهيروين - 2 هاتف محمول)، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار الاستمرار في بذل المزيد من الجهود لاستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقي العناصر الإجرامية.