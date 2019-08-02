مصر | ضبط 6 من أخطر العناصر الإجرامية بمنطقة السحر والجمال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 6 من أخطر العناصر الإجرامية بمنطقة السحر والجمال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحد الأشخاص (مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية) لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة، مُُتخذًا من مدينة العاشر من رمضان بالشرقية مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وذلك حال تواجده بدائرة المركز، وبحوزته (100 جرام لمخدر الحشيش - 30 قرص مخدر - هاتف محمول).

نجحت الأجهزة الأمنية، في استهداف المنطقة الحدودية بمدينة العاشر من رمضان (منطقة السحر والجمال) وتمكنت من ضبط الآتي

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.