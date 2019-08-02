«الوطنية للإعلام» توضح سبب تحويل نقل صلاة الجمعة من «الحسين» لـ«ماسبيرو»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قالت الهندسة الإذاعية بالهيئة الوطنية للإعلام إنه أثناء نقل شعائر صلاة الجمعة، اليوم، من مسجد الحسين حدث عطل مفاجئ بمفتاح الكهرباء الرئيسي الخاص بسيارة الإذاعة الخارجية. وأوضحت، في بيان، أنه على الفور تم تحويل نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد التليفزيون بمبنى ماسبيرو.

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