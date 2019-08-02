شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ بالجيزة لاستقبال عيد الأضحى.. وإلغاء إجازات رؤساء المديريات الخدمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للاستعداد لاستقبال عيد الأضحي، ورفع درجة الاستعدادات القصوى بالمستشفيات لاستقبال الحالات الطارئة والتأكيد على تواجد الأطباء والأطقم البشرية وتوفير الأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية اللازمة بكافة المستشفيات.

وشدد على تفعيل غرفة العمليات على مدار 24 ساعة لاستقبال أي شكاوى والتعامل الفوري معها إلى جانب قيام مرفق الإسعاف بمراجعة عملية انتشار سيارات الإسعاف.

كما أكد «راشد» على إلغاء الإجازات لرؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية خلال أيام عيد الأضحي والتصدي بكل قوة حيال أي شكل من أشكال التعدي والبناء المخالف والاهتمام بأعمال النظافة وتهيئة الأجواء المناسبة أمام المواطنين لقضاء إجازة العيد بالمتنزهات والحدائق العامة والتنسيق مع شرطة المرافق لمنع أي تعديات أو إشغالات والتصدي الفوري لها.

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وقال المحافظ إنه «سيتم فتح حديقة بانوراما الجيزة أمام المواطنين بطريق الفيوم مجاناً طوال أيام العيد وتوزيع 150 ألف كيس قمامة على الحدائق والمتنزهات لتوزيعها على المواطنين المترددين عليها»، مُؤكدًا ضرورة قيام رئيس هيئة النظافة بتجهيز الحملات والعمال والتركيز على أماكن دور العبادة وساحات الصلاة والحدائق والمتنزهات والمحاور الرئيسية بالمحافظة ورفع كفاءة وجاهزية الحدائق والمسطحات الخضراء بالشوارع والميادين.

ووجه المحافظ مدير مديرية التموين بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف الحملات التموينية والتفتيشية على شوادر اللحوم والمحال التجارية لمتابعة الأسعار والتأكد من توافر السلع بالمجتمعات الاستهلاكية ومتابعة المخابز ومستودعات البوتاجاز وزيادة المعروض من اللحوم قبل العيد وبأسعار تنافسية لتخفيف العبء عن كاهل المواطن البسيط ومحدودي الدخل والتنبيه على جميع المحال والتجار بالالتزام بالأسعار المعلنة.

كما شدد على ضرورة تكثيف مديرية الطب البيطري التعاون مع الصحة والتموين لمراقبة المجازر للتأكد من ضمان جودة وصلاحية اللحوم المذبوحة، حفاظاَ على صحة المواطنين مع استمرار فتح المجازر طوال أيام العيد لاستقبال مذبوحات الأهالي.

وشدد المحافظ على مديري المديريات الخدمية ورؤساء الأحياء والمراكز بتشديد الرقابة على المنشآت السياحية والسلاسل التجارية للتأكد من استيفاءها الاشتراطات الصحية وسلامة المنتجات المعروضة.

ووجه المحافظ شركة مياه الشرب والصرف الصحى بضرورة تواجد الفنيين على مدار 24 ساعة وتفعيل غرف العمليات لاستقبال أي شكاوى طوال أيام عيد الأضحى والتأكد من تواجد الأطقم الفنية والسائقين للتعامل الفوري حيال أي شكاوى.