شكرا لقرائتكم خبر عن «القومي للإعاقة» يفتتح معرضاً لمنتجات «ذوي الإعاقة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح، أمس الخميس، الدكتور أشرف مرعي، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، واللواء ا.ح أيمن محمد دياب، رئيس أركان قوات الدفاع الشعبي والعسكري، معرضاً لمنتجات الأشخاص ذوي الإعاقة بدار الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة بالقاهرة، الذي يقام خلال الفترة من 1 إلى 3 أغسطس الجاري .

وصرح الدكتور أشرف مرعي، بأن افتتاح هذا المعرض يأتي استمراراً للتعاون المثمر مع وزارة الدفاع والذي بدأت باكورته العام الماضي بتنظيم أحد عشر معرضاً مع قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، ويعد هذا المعرض الحالي هو الثاني خلال الفترة الأخيرة، حيث سبق إقامة المعرض الأول خلال الفترة من 25 إلى 27 يوليو الماضي بمحافظة الإسكندرية.

الجدير بالذكر أن المجلس قد قام بالتعاون مع وزارة الدفاع ممثلة في قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري بإعداد برنامجاً خاصاً لإقامة العديد من المعارض الخاصة بمنتجات الأشخاص ذوي الإعاقة في القاهرة والمحافظات المختلفة، بهدف تمكينهم إقتصادياً وتشجيعهم على الإستمرار في إنتاج وتقديم منتجاتهم، والتي تزيد من مساهمتهم في دفع عجلة الإقتصاد بالدولة .